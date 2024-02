Quando fui pai a primeira vez, a minha maior angústia era ver a minha filha a chorar. Não pelas lágrimas em si, isso não me aflige. Sou casado, tenho uma irmã, já tinha tido namoradas, estava habituadíssimo a ouvir mulheres a chorar. A diferença é que, nessas vezes, sabia a razão pela qual elas estavam a chorar. Porque elas faziam questão de me dizer. Mesmo nos casos em que eu não estava presente durante o choro, a situação era-me explicada mais tarde. Exaustivamente. Portanto, ao conhecer as razões, sabia o que tinha de fazer para me redimir.

Com a minha filha bebé, isso não acontecia. Ela não me conseguia dizer porque é que estava a chorar e, por isso, eu não sabia o que fazer para a acalmar. Seria fome? Sono? Cólica? Medo? Dentes? Era muito inquietante. Felizmente, entrou agora na adolescência e já me elucida com facilidade. Até graficamente. É incrível o que esta geração consegue fazer com recurso a emojis e stories do Instagram.

É por isso que me solidarizo com os jovens que vão agora votar a primeira vez. Eles vão ter de escolher entre candidatos e não conseguem perceber as razões que os levam a chorar em directo nas televisões. Será que Montenegro tem fome? Pedro Nuno tem sono? Paulo Raimundo tem cólica? André Ventura tem medo? Inês Corte-Real tem dentes? Como interpretar a baba e ranho eleitoral? Não lhes invejo a incerteza.

