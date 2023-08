Todos os preconceitos assentam na ignorância, terreno ideal para o fanatismo. Os preconceitos antirreligiosos, anticlericais ou anticatólicos não são diferentes. Um exemplo revelador é a petição sobre a questão da nomeação de uma ponte pedonal no município de Lisboa com o nome do respetivo Patriarca. A dita conseguiu entusiasmar, até ver, mais de 17.000 fiéis. É menos que as Jornadas da Juventude, mas não é nada. A questão prática foi resolvida pela modesta recusa do próprio Dom Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa, e importante historiador e intelectual católico. Mas há três pontos que vale a pena deixar claro relativamente a esta petição.

Portugal não é um Estado laico

O dito abaixo-assinado afirma confiante que a “suposta laicidade do Estado deveria ser suficiente para acautelar que a atribuição de toponímia não fosse feita com a escolha de nomes do Clero”. A redação poderia ser melhor, mas o “suposto” acaba por ser profético. Como um artigo do Observador bem documenta, com citações da legislação pertinente, Portugal não é definido pela constituição ou a lei como um Estado laico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.