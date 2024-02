Bem podem evocar a natureza específica da política açoriana, para evitar leituras nacionais dos resultados das eleições regionais, mas só há uma conclusão: a AD e Montenegro ganharam. O resto são desculpas. Se o PS tivesse ganho, as mesmas pessoas que sublinharam a natureza local das eleições açorianas, estariam a falar da importância nacional da vitória socialista. Aliás, as mesmas pessoas que fizeram apenas leituras açorianas dos resultados do último domingo, tinham feito leituras nacionais dos acontecimentos na Madeira na semana anterior. É impressionante como as pessoas nem sequer se apercebem das suas contradições.

A um mês das eleições legislativas qualquer acontecimento político relevante conta, ora umas eleições contam ainda mais. A AD conseguiu uma vitória que dará mais confiança e até uma dinâmica de vitória para as semanas que faltam para as eleições de 10 de Março. Como líder do PS, Pedro Nuno Santos sofreu uma derrota no seu primeiro teste eleitoral. Nada disto significa que o resultado das eleições legislativas esteja decidido. Nada disso, ainda muita coisa pode acontecer, e as eleições serão disputadas até ao fim. Mas, depois das eleições nos Açores, tenho duas certezas. A AD está melhor, e o PS está pior.

Mas as eleições nos Açores também foram uma vitória para Montenegro. Foi muito criticado pela sua decisão de ir aos Açores na noite eleitoral. Eu próprio achei que era um erro, e agora reconheço que eu estava errado. Pode agora dizer-se que Montenegro teve sorte, mas – recuperando o grande mestre da política moderna, Maquíavel – a fortuna faz parte da política. E a verdade é que Montenegro não vacilou perante as críticas que recebeu. Manteve uma decisão que foi muito atacada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.