Portugal entra no ano de 2023 num ambiente profundamente deprimente com as páginas dos jornais recheadas de más notícias: inundações como há muito não se via, inércias dos serviços públicos, greves, escândalos sucessivos caprichosamente publicados por meios de comunicação social que em vez de informar aceitam ser caixas de ressonância e amplificação das autofagias de um partido que exerce há demasiado tempo o Poder.

No filme Voando sobre um Ninho de Cucos, Milos Forman questiona a forma como uma sociedade monolítica se impõe aos cidadãos. Sob falsos pretextos de democracia e liberdade, a normalidade só existe se não for questionada. O enredo, esse, desenrola-se num manicómio, onde vários pacientes, resignados, internados voluntariamente, procuram um ambiente protegido e confortável onde se possam sentir seguros, aceitando em troca submeter-se a tratamentos violentos e a comportamentos acríticos e mecânicos que lhes são impostos como “normais”.

No hospital psiquiátrico de Forman não há espaço para a consciência, vivendo a sociedade em cativeiro.

Com uma presidência da república capturada pelo governo e deslegitimada pela sua própria banalização, e oposições desorganizadas, assusta ver tantas pessoas resignadas à falta de alternativas visíveis a um Partido Socialista que secou a democracia em Portugal, mas também o modo como qualquer alternativa ao establishment é vista como nociva. Em muitos aspetos, o que se assiste em Portugal não está muito afastado das metáforas do filme de Forman. Quem com um mínimo de espírito crítico esteja atento ao enredo comunicacional e político tem de concluir que Portugal vive hoje aprisionado por uma ausência de consciência, onde (sendo simpáticos) a vontade legítima de atingir a normalidade leva uma larga maioria da população a ignorar a realidade e a aceitar qualquer narrativa ficcional. Nesta sociedade delirante os poucos que a questionam são rotulados de loucos (ou de qualquer outro chavão menorizante).

