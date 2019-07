Polícia Judiciária detém suspeito de abuso sexual de crianças em Lagos

A Polícia Judiciária, identificou e deteve nesta quarta-feira, um homem, de 43 anos, acusado de práticas de abuso sexual infantil, desde 2017, em Lagos, região do Algarve, anunciou a força de segurança.

A detenção aconteceu através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, seguida da acusação da prática de abuso sexual de duas meninas “atualmente com 8 e 11 anos de idade”, com quem “o arguido mantinha relações de proximidade familiar e de vizinhança”, durante os últimos dois anos.

Os factos supostamente aconteciam dentro da habitação do agressor, “quando este se encontrava sozinho com cada uma das crianças”, avançou a PJ.

No comunicado, a polícia determina que o detido é trabalhador da construção civil, e estará presente para o primeiro interrogatório, conhecendo as medidas de coação tidas como adequadas.

