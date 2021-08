Uma criança de 10 anos foi encontrada morta este domingo na albufeira da barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo Observador junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

As buscas subaquáticas terminaram às 18h30 com a localização do corpo da criança.

Fonte do CDOS de Portalegre já tinha explicado à Agência Lusa que a criança estava desaparecida em Foros do Mocho, junto a uma das margens da albufeira de Montargil, tendo o alerta sido dado pelas 16:20.

A mesma fonte indicou que as autoridades estava a desenvolver buscas terrestres e aquáticas para encontrar a criança, sendo que foram envolvidos nas mesmas cerca de 25 operacionais auxiliados por 11 viaturas.