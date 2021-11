Uma semana depois, permanece o mistério: porque é que 436 mil euros estavam escondidos num muro de pedra?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sete dias depois, o local tem ainda uma fita branca da GNR, onde se pode ler “área restrita”. O aviso permanece preso a um pinheiro alto, plantado junto à entrada de uma pedreira que está a ser reativada. A zona é remota e silenciosa — soam apenas o som das máquinas de construção de quando em vez — e a estrada, de terra batida, é coberta por pinheiros e eucaliptos. No chão veem-se garrafas de vinho e latas de cerveja vazias, máscaras descartáveis, isqueiros e pontas de cigarro. Estamos na rua Penedo da Pena, na vila de Rio de Moinhos, em Penafiel, e foi neste local, mais precisamente nas pequenas aberturas do muro de grandes pedras que fica no lado direito da estrada, que na passada sexta-feira dois elementos da GNR encontraram quatro pequenos cofres de alumínio, fechados à chave. Lá dentro estavam 436.300 euros.

Fonte da GNR explicou ao Observador que foi chamada ao local na tarde da passada sexta-feira, através do posto territorial de São Vicente, a 3,5 quilómetros dali. “Um funcionário de uma pedreira viu alguém suspeito a rondar o local e chamou-nos. A pessoa do sexo masculino entretanto fugiu para parte incerta e o funcionário não consegue identificá-la”, adianta a mesma fonte da guarda, acrescentando que até agora ninguém reclamou o dinheiro e que o caso continua a ser investigado.

As autoridades pretendem saber a origem do dinheiro e a eventual relação do homem visto no local, minutos antes de chegarem, com quantia monetária escondida no muro. A empresa de construção Inersel, responsável pela reativação da pedreira, próxima do muro de pedra, também confirmou ao Observador que foi um dos seus funcionários que alertou as autoridades, mas não avançou mais detalhes sobre o assunto.