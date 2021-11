Mais de uma centena de dirigentes da Juventude Social-Democrata manifestaram esta sexta-feira apoio a Paulo Rangel nas eleições para a presidência do PSD, que decorrem no sábado, considerando que o eurodeputado representa “uma nova força e dinâmica” para o partido.

Depois de o presidente da Juventude Social-Democrata (JSD), Alexandre Poço, ter também manifestado apoio a Paulo Rangel no passado fim de semana, esta sexta-feira, 107 dirigentes desta estrutura autónoma do partido assinam uma nota enviada à Lusa de apoio ao eurodeputado, entre os quais um vice-presidente, 11 presidentes de distritais e 74 líderes de concelhias.

Unir o nosso partido é um desígnio obrigatório para que possamos crescer e, na decorrência desse crescimento, possamos vencer. Vencer os fantasmas internos que minimizaram o PSD e vencer o socialismo charlatão que, qual polvo, teima em arrastar Portugal para as profundezas e estagnação profunda”, referem.

Para estes dirigentes da JSD, “Paulo Rangel é o único candidato capaz de efetivar a rutura pela qual o país suspira” e “que reúne condições para derrubar o PS e o Governo socialista”.

“Paulo Rangel é o único candidato à presidência do Partido Social Democrata que pode dar uma nova esperança e dinâmica ao partido e ao nosso país”, consideram, salientando que na campanha interna o eurodeputado demonstrou “ter uma enorme consciência acerca das temáticas que mais preocupam os jovens”.

De acordo com esta nota enviada à Lusa, “serão apresentadas propostas concretas” por Paulo Rangel nas áreas da habitação e no emprego precário.

Cerca de 46 mil militantes do PSD com as quotas em dia vão poder votar no sábado para escolher o presidente do PSD, em eleições diretas disputadas entre o atual líder Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel.