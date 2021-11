O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se na próxima semana a Estrasburgo, França, para participar numa cerimónia europeia de homenagem ao antigo Presidente francês Valéry Giscard d’Estaing, a decorrer no Parlamento Europeu a 2 de dezembro.

Um ano após a sua morte, a 2 de dezembro de 2020, várias personalidades europeias vão reunir-se em Estrasburgo para prestar tributo ao antigo chefe de Estado francês “pelo papel decisivo que desempenhou na construção da Europa”, entre as quais o atual Presidente francês, Emmanuel Macron, os líderes das três instituições europeias, Charles Michel (Conselho), Ursula Von der Leyen (Comissão) e David Sassoli (Parlamento), e o Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, entre outros.

Na cerimónia estarão também membros da família do antigo Presidente francês, incluindo a sua mulher, Anne-Aymone Giscard d’Estaing.

Por ocasião da morte de Valéry Giscard d’Estaing, há um ano, Marcelo Rebelo de Sousa recordou-o “com saudade e respeito” e como um “defensor da liberdade e da democracia”.

Saudade pelo homem e o académico, que conheci desde os anos 80 e 90, nas lides partidárias europeias e com quem tive a honra de almoçar pela última vez na nossa embaixada em Paris ainda em novembro do ano passado, quando com ele participei numa sessão na Académie Française”, escreveu na ocasião o Presidente da República, numa nota enviada à Lusa.