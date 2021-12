Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um líder do movimento anti-vacinas da Covid-19 em Itália mudou de ideias e tornou-se um apoiante da vacinação, depois de ter estado internado nos cuidados intensivos.

Lorenzo Damiano, líder do ramo do movimento anti-vacinas “Nuremberga 2” na cidade de Treviso, perto de Veneza, testou positivo para o coronavírus, de acordo com a revista Wanted in Rome, após uma peregrinação, no início de novembro, até Medjugorje, cidade na Bósnia.

Depois de ser assistido com oxigénio, o líder negacionista de 56 anos – que considerava a Covid-19 como apenas uma gripe e que se opôs ao certificado digital – classificando-o e às restantes medidas da pandemia como “uma ditadura da saúde”, na qual os mais céticos em relação às vacinas eram tratados como “vítimas do Holocausto”, mudou de opinião em relação à ciência por trás dos novos fármacos, de acordo com a agência italiana ANSA.

Após a sua estadia nos cuidados intensivos, o líder anti-vacinas publicou um vídeo onde afirmou que agora tem “outro ponto de vista sobre o mundo” e que “por vezes é preciso passar pelo pior para compreender as coisas como elas de facto são”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eu vou tomar a vacina assim que puder. Vacinem-se porque isso irá salvar as vossas vidas”, concluiu.

Na reportagem realizada pelo canal italiano Antennatre, é possível ver o vídeo (em italiano) de Lorenzo Damiano a falar sobre a sua experiência com a Covid-19: