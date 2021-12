Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O socialista que perdeu a Câmara de Lisboa nas últimas autárquicas foi agora chamado por António Costa para integrar a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República no quinto lugar. Em 2019, o PS elegeu 20 deputados pelo círculo eleitoral de Lisboa. A lista será votada esta sexta-feira numa reunião da comissão política da distrital do partido em Lisboa.

O cabeça de lista por Lisboa é, sem surpresas, o líder socialista António Costa, seguido por Edite Estrela e Mariana Vieira da Silva, atualmente ministra da Presidência. Duarte Cordeiro, presidente da Federação do PS da Área Urbana de Lisboa, é o socialista que se segue nesta lista, imediatamente antes do nome de Fernando Medina que dirigiu a CML desde que António Costa ganhou a liderança do PS, em 2014.

O antigo autarca foi eleito pela primeira vez nas autárquicas de 2017, embora sem a maioria absoluta com que Costa governava Lisboa desde 2009. Mas, em setembro passado, Medina perdeu a CML para o candidato da direita (PSD e CDS), Carlos Moedas.

A lista a que o Observador teve acesso continua, com a atual ministra da Cultura, Graça Fonseca, a seguir-se a Fernando Medina como candidata, seguindo-se o líder da JS, Miguel Costa Matos. Em lugares elegíveis vão também os atuais deputados Maria da Luz Rosinha, Marcos Perestrello, Susana Amador, Sérgio Sousa Pinto, Isabel Moreira, Pedro Delgado Alves e Pedro Cegonho. Na lista em zona elegível estão também alguns governantes, como João Galamba, secretário de Estado da Energia, Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão, e ainda o Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

As listas de candidatos serão aprovadas na sua totalidade numa reunião da Comissão Política Nacional do partido na próxima segunda-feira à noite. Entretanto, esta semana, o Observador adiantou alguns dos cabeças de lista que António Costa alinhou para este combate eleitoral.

Veja aqui o elenco de candidatos a deputados por Lisboa que o PS se prepara para aprovar:

António Costa

Edite Estrela

Mariana Vieira da Silva

Duarte Cordeiro

Fernando Medina

Graça Fonseca

Miguel Matos

Sérgio Monte

Maria da Luz Rosinha

João Galamba

Marcos Perestrello

Susana Amador

Sérgio Sousa Pinto

Ana Sofia Antunes

Pedro Alves

Fátima Fonseca

Isabel Moreira

Pedro Cegonho

Miguel Cabrita

Rita Madeira

João Nicolau

Ricardo Lima

Vera Braz

Diogo Leão

Pedro Anastácio

Maria Begonha

Romualda Fernandes

Paulo Marques

Alexandra Tavares Moura

Luís Reis

Sérgio Santos

Sara da Silva

Paulo Afonso

Davide Amado

Cátia Rosas

Armando Paulino

Beatriz Carvalho

Pedro Cabeça

Paula Alves

Pedro Lara

Fernanda Gonçalves

Catarina Silva

Filipe Beja

Rute Lima

Valter Januário

Alexandra Domingos

Margarida Matos

Marcos Sá