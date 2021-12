Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A música “1-800-273-8255”, do rapper norte-americano Logic, pode ter impedido cerca de 245 suicídios em jovens entre os 10 e os 19 anos, segundo o um estudo publicado esta segunda-feira.

Este número corresponde a uma redução de 5,5% nas previsões de mortes por suicídio nesta faixa etária, nos Estados Unidos da América.

O estudo citado pelo Washington Post foi publicado na BMJ e realizado por Thomas Niederkrotenthaler, do departamento de medicina social e preventiva da Universidade de Viena. O trabalho analisou o impacto da música do rapper Logic num período de 34 dias que cobriu a reação ao lançamento da música (20 de abril de 2017) e às duas apresentações ao vivo – uma no MTV Music Awards de 2017 e outra nos Grammys de 2018.

Além disso, a linha de prevenção de suicídio dos EUA, cujo número dá título ao tema, registou mais 10 mil chamadas. Em Portugal, estão disponíveis vários números para apoio nestes casos — Telefone da Amizade 228 323 535 (das 16h às 23h); Conversa Amiga – 808 237 327 (diariamente, das 15h às 22h); SOS Voz Amiga – 21 354 45 45 / 91 280 26 69 / 96 352 46 60 (Diariamente, das 16h às 24h).

Celebridades, mas também pessoas que não são celebridades podem ter um papel importante na prevenção do suicídio se expressarem a forma como ligaram com situações de crise e pensamentos suicidas”, explicou o autor do estudo à CNN.

Ao mesmo canal de notícias, o músico explica o motivo por trás da criação desta música: “Saber que as minhas músicas estavam a afetar a vida das pessoas, isso foi o que de facto me inspirou para fazer a música. [A música] foi feita de um lugar especial nos nossos corações com o propósito de ajudar as pessoas. Ter de facto ajudado continua a surpreender-me.”

Com a participação dos cantores Alessia Cara e Khalid, a música retrata a situação de um jovem que lida com pensamentos depressivos e suicidas causado por estigmas relacionados com a sua sexualidade, e que acaba por conseguir ultrapassar esta crise com a ajuda de um profissional da linha de prevenção de suicídio.