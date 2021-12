Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pandemia continua a sua escalada no Reino Unido com o aumento de casos da variante Ómicron e, na noite deste domingo, cientistas ligados ao governo alertaram para a possibilidade de o número diário de novos casos de infeção poder variar entre os 600 mil e os dois milhões, até ao final deste mês de dezembro, noticia o The Guardian.

O grupo de cientistas em causa, SPI-M-O, reporta ao Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) e alarga o alerta, referindo que as mortes diárias podem chegar a um número entre as 600 e as seis mil, e que as hospitalizações podem atingir um pico entre as três mil e as 10 mil por dia.

Os especialistas pedem ao Governo britânico a reintrodução de medidas restritivas com a maior brevidade possível, porque acreditam que atrasá-las para 2022 será tarde para evitar a pressão nos cuidados de saúde. Avisam ainda que os espaços interiores frequentados por diferentes grupos de pessoas e os ajuntamentos são situações de risco e de disseminação do vírus.

Boris Jonhson está no meio desta crise sanitária e política, uma vez que ele próprio preferia adiar o endurecer das medidas restritivas para depois do Natal, já que seria muito impopular limitar as celebrações da quadra. Por agora é o ministro da Saúde que está encarregue de dar as más notícias e, mesmo em plena semana de Natal, ainda é possível que haja novidades.

No passado fim de semana, a 12 de dezembro, o primeiro-ministro britânico anunciou a antecipação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todos os adultos, até ao final do ano, mas a vacinação não é suficiente para travar o aumento da gravidade da pandemia no país.