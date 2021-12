Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fez este sábado um ano que estreou o fenómeno “Bridgerton”, pretexto para o serviço de streaming anunciar aos fãs da saga de época que a espera pela segunda temporada está cada vez mais curta: o regresso do formato com selo Netflix acontece a 25 de março.

As novidades foram avançadas em vídeo, por alguns dos protagonistas da série — alguns deles transitando da primeira fornada de episódios, outros em estreia absoluta. Por aqui surgem Jonathan Bailey, o irmão Bridgerton cujo percurso será agora seguido de forma mais detalhada, tal como Adjoa Andoh, Golda Rosheuvel, Claudia Jessie, Charithra Chandran e Luke Newton. O grupo simula a receção de uma carta de Lady Whistledown, o elemento mais bem informado deste elenco e desta trama com assinatura da guionista Shonda Rimes.

Foi em janeiro deste ano que se confirmou a renovação de episódios, e pouco mais demorou até que a Netflix garantisse que os espectadores iriam poder contar também com uma terceira e uma quarta temporadas. Afinal, após a sua estreia, “Bridgerton” rapidamente alcançou o título de “série mais vista de sempre”.

Baseada no romance The Viscount Who Loved Me, de Julia Quinn, a segunda temporada segue os passos do irmão mais velho do clã, lorde Anthony Bridgerton, que formará par romântico com uma nova personagem, Kate Sharma. Começou a ser filmada em maio, mas casos positivos de Covid entre a equipa haveriam de ditar uma pausa prolongada na rodagem. No começo de agosto, por fim, os trabalhos foram retomados. No mês passado, o criador Chris Van Dusen celebrou o cumprimento desta missão partilhando uma foto com o casal protagonista na ficção.

Recorde-se que a primeira temporada centrava-se na dupla Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset, o duque de Hastings (Regé-Jean Page), que, tal como anunciado, e lamentado, não seguirá para a nova temporada.