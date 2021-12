Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atriz norte-americana Betty White morreu esta sexta-feira aos 99 anos, apenas duas semanas antes de completar 100 anos.

A notícia foi confirmada à revista People pelo agente de Betty White, Jeff Witjas.

“Apesar de a Betty estar quase a fazer 100 anos, pensei que ela viveria para sempre”, disse o agente na nota enviada à revista.

Betty White, nascida em 1922, protagonizou um grande número de sucessos televisivos ao longo de uma carreira que atravessou oito décadas e moldou definitivamente a história recente da comédia norte-americana.

Entre os papéis que a imortalizaram no pequeno ecrã destaca-se a personagem Rose Nylund na sitcom “The Golden Girls” (“Sarilhos com Elas”, no título português), emitida originalmente pela NBC entre as décadas de 1980 e 1990.

White, que figurou em dezenas de filmes e séries, viu a sua carreira reconhecida múltiplas vezes, incluindo com sete Emmys.

A atriz morreu poucos dias depois de ter dado uma entrevista à revista People sobre a aproximação do seu 100.º aniversário.

“Tenho muita sorte por estar de tão boa saúde e por me sentir tão bem nesta idade”, dissera na altura Betty White.