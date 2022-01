Boletim DGS: Portugal com 39.074 novas infeções e um máximo diário de recuperados

Já o número de mortes subiu, foram 25, um valor acima da média dos últimos sete dias, e acima das 14 registadas no dia anterior. Ainda assim, as mortes a lamentar são muito menos que as registadas há um ano: a 6 de janeiro de 2021 morreram em Portugal 91 pessoas com Covid-19, mais 72% que na mesma data de 2022.