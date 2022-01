Erupção do vulcão de Tonga foi equivalente a milhares de bombas de Hiroshima

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A NASA acredita que explosão resultante da erupção do vulcão de Tonga, que afetou todo o arquipélago no oceano Pacífico, poderá ter sido milhares de vezes mais forte do que a explosão da bomba atómica de Hiroshima.

“É uma estimativa preliminar, mas pensamos que a energia criada pela erupção foi equivalente a cerca de 4 a 18 megatoneladas de TNT“, explicou o cientista Jim Garvin, da agência espacial norte-americana. A estimativa foi calculada com base na quantidade de massa terrestre removida da ilha onde se encontrava o vulcão, o tipo de rocha presente e ainda a altitude da nuvem de fumo e material vulcânico resultantes da erupção.

Segundo a BBC, a bomba de Hiroshima — apelidada de Little Boy — libertou energia equivalente a cerca de 15 mil toneladas de TNT. Apenas um quilo, como escreve o canal britânico, é suficiente para destruir um carro.

O impacto desta erupção deve-se, como explicou ao Observador o diretor do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, José Pacheco, ao facto de ser uma erupção com origem num vulcão marinho. Assim, além de o vulcão se situar numa região propícia à formação de magmas mais explosivos, o contacto da água do mar com o magma a uma temperatura perto dos mil graus Celsius aumentou o efeito explosivo da erupção. Este tipo de erupções resultantes do contacto de água do mar com vulcões submarinos designa-se por erupções surtseianas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A NASA, contudo, tem designado, de forma não oficial, esta erupção de “ultra surtseiana”, e alguns cientistas defendem mesmo uma designação específica que diferencie a erupção registada no dia 15 de janeiro de outras que envolvam a presença de água.

“Se houver apenas um pouco de água a entrar em contacto com o magma, é como água a atingir uma frigideira a escaldar. Surge um flash de vapor e a água evapora rapidamente”, explicou Jim Garvin.

O que aconteceu no dia 15 de janeiro, contudo, foi bastante diferente. Não sabemos porquê (…) mas algo deve ter enfraquecido a rocha resistente na base [do vulcão] e criou um colapso parcial da caldeira. Pensem nisto como o fundo da frigideira a colapsar, e a permitir enormes quantidades de água a atingir uma câmara cheia de magma no subterrâneo e que estava a uma elevada temperatura”, esclareceu o cientista da NASA.

Desde que a ilha de onde se localiza o vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apa aumentou exponencialmente de tamanho, com a erupção de 2015, que a NASA e o Serviço Geológico de Tonga têm analisado o modo como o solo vulcânico se formou e como tem sofrido alterações aceleradas por erosão, resultantes das ondas do mar e de tempestades tropicais.

Para a NASA, e para Jim Garvin, este vulcão poderia ajudar a desvendar alguns dos segredos de Marte.