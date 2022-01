Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos seis pessoas morreram esmagadas e cerca de 40 ficaram feridas num estádio camaronês, onde aconteceu o jogo Camarões-Comores na sequência do Campeonato Africano das Nações, confirmaram as autoridades locais.

A debandada aconteceu quando a multidão tentou entrar no Estádio Olembe, na cidade de Iaundé, capital dos Camarões, de maneira a assistir ao jogo dos oitavos-de-final do CAN, que opôs o país anfitrião às Ilhas Comores.

O número de vítimas mortais pode aumentar nas próximas horas, segundo Naseri Paul Biya, governador da região central de Camarões, um valor a adicionar às cerca de 40 pessoas feridas por esmagamento que deram entrada no hospital mais próximo do estádio.

De acordo com The Guardian, as autoridades explicam que cerca de 50 mil pessoas tentaram assistir ao jogo de futebol. Embora o estádio pudesse receber até 60 mil, o mesmo não podia estar acima dos 80% de capacidade devido às restrições de combate à pandemia.