Um pai encontrou o que se acredita ser uma das moedas de ouro mais antigas de Inglaterra, a qual foi vendida por um valor recorde de 648.000 libras (cerca de 809.000 euros) em leilão. “É realmente surreal (…) O meu coração praticamente parou”, descreve assim ao The Guardian o momento da descoberta, acrescentando que percebeu que era ouro, mas “não fazia ideia do quão importante seria [a moeda]”.

Tal deve-se aos filhos, que lhe pediram que fossem detetar metais juntos, aquele que costumava ser o seu passatempo antes de constituir família. “Se não fosse a promessa que fiz aos meus filhos de sair à procura [de metais], não acredito que esta moeda alguma vez fosse encontrada”, conta. Também graças a eles, investiu num novo detetor de metais.

Michael Leigh- Mallory encontrou a moeda de ouro de Henry III enterrada a 10 cm de profundidade numa área agrícola na vila de Hemyock, em Devon (Inglaterra). Sem ter perfeita noção do que se tratava,o pai publicou uma foto da moeda nas redes sociais, que acabou por ser reconhecida pelos leiloeiros da Spink, em Londres.

Gregory Edmund, numismata da empresa de leilões Spink, salientou o quão rara é esta descoberta: “Esta não é apenas a moeda mais valiosa encontrada na história britânica, mas também a moeda inglesa medieval mais valiosa já vendida em leilão”. Foi comprado por um colecionador privado anónimo, que quer emprestá-la a alguma instituição pública, como por exemplo um museu. “Ele adorou que esta história fascinante tivesse sido desvendada a partir de uma descoberta casual por um detetor de metais”, acrescentou o numismata.

Em homenagem a Henry III, Leigh-Mallory visitou o seu túmulo em Westminster Abbey, na segunda-feira, para agradecer a boa sorte. Além disso, pretende continuar a detetar metais, embora não espere encontrar algo tão valioso novamente. “Não é sobre dinheiro. Trata-se de encontrar ligações com o nosso passado”, refere contudo.

Vai dividir os lucros da descoberta com o proprietário das terras e planeia usar a sua parte (inesperada) para financiar a educação dos filhos, ambos apaixonados por história: Harry, que tem 10 anos, e Emily, de 23 anos, que quer inclusive estudar arqueologia quando for para a universidade.

A moeda encontrada por Leigh-Mallory foi cunhada por volta de 1257 pelo ourives do rei, Guilherme de Gloucester, com metais preciosos importados do norte da África, e retrata o então rei inglês sentado num trono, enquanto segura num ceptro. Acredita-se que a moeda encontrada pertenceu a John de Hyden, um antigo lorde.

