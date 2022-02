Número de novos casos de Covid-19 continua a baixar em Portugal: em duas semanas, caíram para menos de metade

Região Centro com quase tantos novos casos como o Norte

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos de infeção por Covid-19: nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde identificaram 2.531 novos casos nesta região do país.

Na região Norte, a segunda mais habitada do país, foram detetados menos novos casos, 1.535 — e pouco mais do que na região Centro, onde foram detetadas 1.478 novas infeções.

No Algarve foram reportados 424 novos casos, nos Açores 408, no Alentejo 393 e na Madeira 338.

Centro é a região com mais mortes nas últimas 24h

A região Centro é também aquela onde ao longo das 24 horas de este sábado, morreram mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus: há 10 mortes atribuídas à Covid-19 neste período.

Quer na região Norte quer na região de Lisboa e Vale do Tejo (as mais habitadas do país) morreram nas últimas 24 horas nove pessoas infetadas pelo novo coronavírus.