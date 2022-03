Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A empresa suíça responsável pelo projeto do gasoduto Nord Stream 2 abriu falência e dispensou os seus 106 trabalhadores, adiantou uma oficial regional. A decisão foi tomada na sequência das sanções anunciadas na semana passada pelos Estados Unidos da América por causa da guerra na Ucrânia.

A notícia, divulgada pela AFP durante a tarde desta terça-feira, surge algumas horas depois de a Reuters ter avançado que a companhia com sede na Suíça e controlada pela empresa estatal russa Gazprom estava a considerar abrir falência antes de 2 de março, a data limite estabelecida pelos Estados Unidos para o fim das transações com a Nord Stream 2 AG ou com qualquer entidade detida por esta.

A Nord Stream 2 AG foi responsável pelo projeto de construção do gasoduto que liga a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico, um projeto de dez mil milhões de euros concluído em 2021. O Nord Stream 2 tem capacidade para transportar 55 mil milhões de metros cúbicos de gás natural anualmente para a Alemanha, duplicando a quantidade de produto bombeado para a Europa todos os anos.

O gás natural representa cerca de 22% do consumo de energia na União Europeia e, desse gás, cerca de 35% é importado da Rússia.

Também na semana passada, a Alemanha decidiu suspender o processo de certificação do Nord Stream 2, uma decisão aplaudida por Joe Biden. A decisão foi anunciada o chanceler alemão, Olaf Scholz, que afirmou que as autoridades alemãs vão reavaliar a capacidade de a Alemanha assegurar as suas necessidades energéticas sem o gás natural oriundo da Rússia através daquele gasoduto.

“A situação é hoje fundamentalmente diferente e, por isso, à luz dos acontecimentos recentes, também temos de reavaliar esta situação, também no que toca ao Nord Stream 2”, disse Scholz.