Alemanha, de "comprometida" a "cavalo de Tróia" da Rússia. Como o Nord Stream 2 afeta a geopolítica e a economia europeias

Há exatamente duas semanas, o chanceler alemão Olaf Scholz esteve nos Estados Unidos e recusou pronunciar sequer o nome Nord Stream 2. A seu lado, o Presidente norte-americano, Joe Biden, dava uma certeza: “Vamos acabar com ele” em caso de invasão russa à Ucrânia. Scholz não foi tão claro, apesar de ter sido insistentemente questionado sobre o assunto durante toda a conferência de imprensa, limitando-se a falar em política “alinhada” com os os parceiros e em “sanções necessárias” em caso de invasão. Esta terça-feira, porém, tudo mudou. “A situação agora é fundamentalmente diferente”, garantiu Scholz numa conferência de imprensa onde anunciou que o processo de certificação do Nord Strem 2, o novo gasoduto que vai ligar Rússia à Alemanha, vai ser travado.

Foi a resposta aos anúncios feitos por Moscovo no dia anterior, com o reconhecimento das repúblicas separatistas da Ucrânia e o envio de “forças de paz” russas para o leste do país. As declarações das Nações Unidas dizendo que as ações da Rússia violam a Carta de Princípios da organização foram invocadas por Scholz para justificar a decisão agora tomada. O objetivo é travar a Rússia e fazê-la regressar à mesa das negociações. Mas irão os russos ser travados pela suspensão de um projeto que ainda nem sequer estava a funcionar, ao mesmo tempo que já controlam a maioria do mercado alemão do gás? E que impactos pode esta decisão ter sobre os europeus?

Um desses impactos parece já óbvio: o preço da energia. O gás natural valorizou e o petróleo está quase a atingir a barreira dos 100 dólares por barril, o que não acontecia desde 2014. E estas valorizações, em particular a do gás natural, podem contagiar a cadeia de várias indústrias entre as quais a elétrica. E esse é para já o grande risco para a Europa, e também para Portugal, como reconheceu o secretário de Estado da Energia. À Rádio Observador, João Galamba afirmou que o abastecimento dos volumes necessários está assegurado, com a informação disponível no momento e dos contactos que manteve com as empresas importadoras de gás.

Para já, a decisão alemã de suspender a certificação do gasoduto Nord Stream 2, não afetou o abastecimento de gás à Europa, que compra à Rússia 40% do que consome. Se Putin mandasse fechar os gasodutos, não haveria gás no mundo disponível que chegasse para abastecer a Europa, nem navios ou terminais suficientes. Mas esse não é um cenário “provável”, segundo os especialistas ouvidos pelo Observador.

Suspensão do Nord Stream 2 pode travar uma invasão? “Já vem tarde”

Margarita Balmaceda estuda as relações entre Rússia e Ucrânia há mais de 25 anos e não tem dúvidas no diagnóstico que faz ao Observador: “A invasão já está a acontecer. Estamos a enganar-nos se achamos que vamos ver uma invasão como nos filmes, com soldados a avançar sincronizados. A invasão está a acontecer a pouco e pouco, com os ataques em Donbass, as forças por procuração, o envio de ‘forças de paz’.”