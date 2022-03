Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Oksana Homenyuk, viúva de Ihor Homenyuk, o homem que morreu em março de 2020 num centro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e os dois filhos, um rapaz de 10 anos e uma rapariga com 15, fizeram um pedido de proteção temporária a Portugal. Como avança o Público, a família do ucraniano, que está em Lviv, cidade onde ainda não chegaram tropas russas, espera “que não seja necessário abandonar a sua terra natal”, mas teme que a situação se agrave.

José Gaspar Schwalbach, advogado da família, disse ao jornal que o pedido foi feito no âmbito da resolução do Conselho de Ministros de 1 de março que estabelece a “concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia, em consequência dos recentes conflitos armados vividos naquele país”. De acordo com o jurista, Oksana Homenyuk diz que há situações “mais urgentes” do que o seu caso.

Na semana passada, a Amnistia Internacional pediu ao ministério da Justiça que trouxesse esta família para Portugal tendo em conta a responsabilidade do SEF na morte de Ihor.

Em janeiro de 2021, esta família recebeu uma indemnização de cerca de 800 mil euros, como também avançou o Público. Em dezembro de 2020, os três agentes do SEF envolvidos na morte de Ihor foram condenados pelo Tribunal da Relação de Lisboa por ofensas à integridade física grave qualificada, tendo como pena aplicada nove anos de prisão.