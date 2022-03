Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da polémica gerada com as declarações de João Oliveira ao Público, João Ferreira esteve esta tarde na SIC Notícias e frisou a ideia de que na sequência do golpe de estado que ocorreu na Ucrânia houve “incorporação das forças nazis nas forças militares ucranianas.”

“Houve um conjunto de forças: o Batalhão Azov, o Setor Direito (Pravyy sektor), o Svoboda. Qualquer uma delas de cariz paramilitar, assumidamente fascista e nazi, defendendo a reabilitação de colaboracionistas nazis com bandeira”, disse o antigo eurodeputado comunista acrescentando que não se trata de “propaganda russa”.

“Isto não é propaganda russa, encontram todas estas referências ao longo destes últimos anos em órgãos de comunicação social ocidentais. Tem sido dito que os neonazis foram a eleições e que têm expressão mínima, mas a expressão e o peso que têm ao longo dos últimos anos não pode ser medido por aí”, frisa o comunista e explica que “nos últimos anos estiveram a bombardear Donbass“.

“Foram inseridos no exército ucraniano e estiveram ao longo destes últimos anos a bombardear as populações do Donbass. Todo um contexto que não deve ser desvalorizado. Tivemos uma situação de ilegalização de forças políticas”, disse João Ferreira.

Ainda assim, notou o comunista, apesar de reconhecer essa inserção de nazis nas forças militares ucranianas isso não invalida a condenação à “ação da Rússia”.

“É possível constatar isto tudo como factos demonstrados, não os apagar, inseri-los no contexto que nos ajuda a explicar esta situação e ao mesmo tempo reconhecer na ação da Rússia uma violação do direito internacional que é condenável e não devia ter acontecido, como é condenável todo o processo“, afirmou criticando ainda a “deturpação e falsificação do que tem sido a posição” do PCP.