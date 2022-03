Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há um grupo artístico em Odessa que quer lutar contra os russos com ironia e anedotas, com sede na autoproclamada “embaixada ucraniana do humor”. Como? Alterando os nomes das localidades dos sinais de trânsito. Agoravigora um palavrão para os inimigos que queiram invadir a cidade, independentemente da direção que escolham: На хуй (F*da-se, em português). Outros têm recados mais educados: “Em vez de flores, vamos recebê-los com balas. Voltem para as vossas famílias”.

Los ucranianos cambian las señales de tráfico para “facilitar” el tránsito de los rusos: “Que te den por saco“, “De nuevo, que te den por saco” y si giras a la derecha “en dirección a Rusia”.. pues “que te den por saco” (La traducción exacta es + contundente) #Odesa #Ucrania pic.twitter.com/jrKYmxGI5J — Javier Espinosa (@javierespinosa2) March 3, 2022

Ruslan Kurliavtsev é um dos responsáveis por este gesto e assegura, entre risos, que o objetivo é “facilitar” o trânsito aos soldados russos, ao espanhol El Mundo: “Trata-se de elevar a moral das nossas tropas e demonstrar que o nosso sentido de humor permanece intacto“. São as palavras de quem trabalhou como publicitário antes da guerra, que aludem à longa e conceituada tradição de Odessa, considerada a “capital do humor” desde a era da União Soviética.

Por sua vez, Boris Barsky não se deixa intimidar pelos soldados armados com metralhadoras e pelos “ouriços checos” (obstáculos aos veículos militares russos) nas ruas. Vai, como manda a rotina, à embaixada, também conhecida como a “Casa dos Palhaços” – onde há um busto de Lenine pintado (precisamente) como um palhaço. Barsky tornou-se popular na URSS graças à série Maski Show, que começou em 1991 e só terminou em 2012, ao ponto dos soldados o pararem e pedirem-lhe para contar uma anedota.

No quartel-general, a conversa entre o humorista e o amigo Alex Agopian é uma sucessão de piadas e recordações que contradiz o espírito triste expectável nos cidadãos de um país que está a ser destruído por uma invasão militar estrangeira. “É melhor brincar e beber [vodka] com o inimigo, do que [o inimigo] ter de nos matar“, assume Barsky, acrescentando que é até “mais saudável!”.

Ter vivido na época da União Soviética fê-los especializarem-se em mentes como a de Vladimir Putin, aprendendo a transgredir os limites de forma subliminar.

Quando éramos estudantes, uma vez saímos com um cartaz que dizia “morte aos inimigos do capitalismo”. Os censores liam [a mensagem] literalmente e nós pensávamos: “Quem é o inimigo do capitalismo? O comunismo!”, conta ao mesmo jornal.

Noutra ocasião, vestiram umas ceroulas e o “guardião da ortodoxia marxista” reparou que “o pénis estava muito marcado, algo inaceitável” e mandou os jovens comprarem algodão para tapar aquela saliência.

Do festival Humorina até a alteração dos sinais de trânsito: a história do humor em Odessa

O grupo de Barsky foi um dos grandes impulsionadores da Humorina, um desfile de rua semelhante ao carnaval realizado na cidade portuária desde 1973 no Dia da Mentira.

Festival Humorina, em Odessa 6 fotos

A própria origem remete para os protestos contra a proibição do famoso concurso humorístico KVN, um fenómeno social ao qual as autoridades do regime colocaram um fim. Só voltou a ser permitida na “perestroika”.

Odessa é uma mistura incrível de culturas: foi fundada por um espanhol, teve governantes franceses, gregos, búlgaros, turcos, italianos, russos ou judeus. O humor é a língua comum de todos”, afirmou Mykel Beyzerman, um conhecido apresentador de programas de televisão locais.

O curioso é que a maioria dos comediantes da cidade — incluindo o próprio Barsky — são membros da comunidade judaica. “Golda Meir [antiga primeira-ministra de Israel] disse que o pessimismo é um luxo a que nós judeus não nos podemos dar. Já sofremos bastante e o humor é a nossa forma de combater a história”, justifica Barsky.

No fim, o propósito resume-se ao comentário de um morador de Odessa: “Vamos matar os russos de todas as formas, com balas ou com risos“.

Além da guerra com armas, na Ucrânia está a disputar-se igualmente uma batalha de comunicação e jogos mentais (e não só com sinais de trânsito). Já anteriormente, os veículos militares abandonados pelas tripulações russas, com os depósitos vazios, rendeu inúmeros vídeos e a permissão da agência ucraniana para a prevenção da corrupção (NACP) para a população, se assim o quisesse ficar com eles.