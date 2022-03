Mapa da guerra. Dia 13. O que está a acontecer na Ucrânia?

A informação sobre o que se está a passar no leste da Europa é atualizada ao minuto no liveblog do Observador e está a ser contada pelos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio.

O que aconteceu esta madrugada?

O Presidente da Ucrânia voltou a falar, desta vez numa entrevista ao ABC World News Tonight, poucas horas depois de ter revelado a localização onde estava num vídeo publicado no Telegram. Volodymyr Zelensky pediu que os norte-americanos ajudem a Ucrânia a defender o espaço aéreo, numa altura em que as tropas russas estão a investir em ataques aéreos que têm destruído várias cidades e aumentado o número de mortes civis.

Para esta terça-feira está marcada uma intervenção de Volodymyr Zelensky no Parlamento britânico. Tal como já aconteceu no sábado no Congresso dos Estados Unidos e, na passada terça-feira, no Parlamento Europeu, o Presidente ucraniano vai dirigir-se aos deputados britânicos através de uma videochamada, às 17h00 de Londres (o mesmo horário em Portugal), num discurso que será transmitido nos ecrãs que foram colocados na Câmara dos Comuns.

As autoridades ucranianas reportam, ao início da manhã, que o avanço das forças russas desacelerou "significativamente" e que as tropas estão "desmoralizadas" devido à resistência encontrada no país liderado por Zelensky. Numa publicação feita no Facebook do chefe do Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia, esta terça-feira, há referências à defesa "heróica" que continua a existir em Chernihiv, às batalhas em andamento nos subúrbios de Mykolaiv e aos ataques aéreos que têm sido travados pela força aérea.

De acordo com o Kyiv Independent, que cita Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, já saíram da Ucrânia mais de 1 milhão e 700 mil refugiados. Além das pessoas que estão a tentar fugir da Ucrânia devido ao conflito armado, foram ainda reportadas as saídas de 96 mil pessoas que deixaram as regiões de Donetsk e Luhansk, entre 18 e 23 de fevereiro, para rumarem à Rússia.

A Rússia voltou a anunciar um cessar-fogo para a abertura de corredores humanitários em várias cidades ucranianas: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kiev e Mariupol. Apesar dos anúncios, nos últimos dias os compromissos de cessar-fogo não têm sido cumpridos.

A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, citada pelo The Guardian, revelou que o corredor a partir da cidade de Sumy, junto da fronteira nordeste com a Rússia, abre às 10 da manhã hora local (8 horas em Portugal continental), com os civis a poderem sair em autocarros.

Sumy tem sido fortemente bombardeada nas últimas horas e, na noite passada, pelo menos 18 pessoas, entre as quais duas crianças, terão morrido nos confrontos.

Neste momento, apesar do avanço de tropas russas em várias regiões ucranianas, nomeadamente a proximidade com Kiev, e dos constantes ataques aéreos, o país liderado por Vladimir Putin tem cercadas cinco cidades de Kharkiv, Sumy, Konotop, Chernihiv e Mariupol.

A Rússia surgou a ameaçar os países que lhe impuseram sanções. O Kremlin diz ter todo o direito de cortar o fornecimento de gás à Europa se continuarem a ser impostas sanções — como a proibição da importação de petróleo russo que está a ser ponderada pelos EUA. O vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, disse esta segunda-feira que a retaliação da Rússia pode passar pela imposição de um embargo ao gás que chega à Europa através do gasoduto Nord Stream 1 e já tinha dito que a proibição do petróleo russo no ocidente "poderia levar a consequências catastróficas para o mercado global", fazendo o preço por barril superar os 300 dólares.

A Rússia passou a ser o país mais sancionado do mundo ao atingir as 5.530 sanções a nível internacional devido à invasão à Ucrânia. Irão e Coreia do Norte lideravam esta lista, mas o país presidido por Vladimir Putin conseguiu ultrapassar estes países em pouco mais de 10 dias de guerra na Ucrânia.

O Banco Mundial aprovou um pacote de ajuda financeira imediata de emergência à Ucrânia que chega aos 723 milhões de euros. A instituição tem prevista uma ajuda de 3 mil milhões de dólares para a Ucrânia e um apoio adicional aos países vizinhos que recebem refugiados ucranianos, mas, para já, foi aprovado um apoio imediato que pretende ajudar o governo a fornecer "serviços essenciais aos ucranianos, desde logo salários para funcionários de hospitais, pensões para idosos e programas sociais para pessoas vulneráveis".

A Ucrânia irá pagar mil dólares adicionais mensalmente a todos os que foram recrutados, aos polícias, aos membros da Guarda Nacional da Ucrânia, aos militares e às forças de segurança. Recorde-se que o país ativou a lei marcial, que obriga os homens entre os 18 e os 60 anos a ficarem no país para o combate.

A Alemanha vai ser a anfitriã de uma reunião virtual dos ministros da Agricultura do G7 que, na próxima sexta-feira, discutirão o impacto da invasão russa à Ucrânia na alimentação global e a estratégia para estabilizar o mercado.