O (pequeno) Aeroporto de Anchorage foi um ponto de passagem crucial durante a Guerra Fria. Agora a história pode repetir-se

O Aeroporto Internacional Ted Stevens, em Anchorage, no Alasca (Estados Unidos) é um forte candidato ao aeroporto com melhor localização do mundo, neste momento da história. Com a União Europeia a ter acordado encerrar o espaço aéreo à Rússia (e vice-versa), este modesto centro de movimentações de carga pode revelar-se estrategicamente importante.

Concluído em 1951, o Aeroporto Ted Stevens foi durante 40 anos uma escala popular para os passageiros que viajavam da Europa para a Ásia. Com a inauguração a coincidir com a Guerra Fria, tirou proveito das problemáticas aéreas com a União Soviética. Mais tarde, já na década de 90, as companhias aéreas estabeleceram rotas mais diretas e económicas que sobrevoavam a Rússia.

Agora, com a invasão das tropas russas à Ucrânia, a infraestrutura vê a história repetir-se e está já a “trabalhar internamente” com o propósito de garantir uma resposta adequada, caso receba solicitações, revela a gerente de operações, Trudy Wassel, à CNN.

Por exemplo, determinada companhia aérea só vai precisar de uma paragem técnica, o quê que isto significa? Que vai abastecer, talvez mudar a tripulação e depois partir?”, questiona Wassel. ” Os nossos trabalhadores podem realizar a manutenção de um avião em cerca de uma hora e 40 minutos, dependendo das necessidades. Ou essas companhias aéreas passarão por Anchorage e precisarão de serviços adicionais? Ainda não sabemos”.

É improvável que Anchorage regresse aos níveis de tráfego de passageiros da Guerra Fria, refere Ian Petchenik, diretor de comunicações do FlightRadar24. O alcance dos aviões comerciais – “ir da origem ao destino sem parar” — melhorou drasticamente desde a queda da União Soviética.

Nas próximas semanas, as companhias aéreas trabalham para descobrir e delinear novas rotas. “Por exemplo,[a companhia] Finnair [da Finlândia] assentou o modelo de negócios num atalho pela Rússia para chegar ao leste da Ásia e sem a capacidade de fazer isto, em que direção viajará?”, pergunta Petchenik. Também os voos da União Europeia para a Ásia podem demorar mais quatro horas de forma a não sobrevoar o espaço aéreo russo.

O desvio mais extremo observado até agora é o voo 43 da Japan Airlines, que liga Tóquio a Londres. Passou “de um voo de 12 horas e 12 minutos para um voo de 15 horas e 15 minutos”, pormenoriza: “Basicamente, em vez de ir para o oeste sobrevoando a Rússia, segue para o leste e depois chega ao Alasca, ao norte do Canadá, à Gronelândia, à Islândia e depois desce para o Reino Unido”.

Muito do tráfego que normalmente passaria pela Rússia está a mover-se para o sul, daí estar a ver-se um aumento do tráfego na Turquia, Roménia [e outros] lugares na Europa Oriental”.

As rotas polares – que “sobem” pela Noruega e depois “descem” pelo Canadá e Alasca — diz Petchenik, “podem ser as mais interessantes”.

Por sua vez, tal como recordou o centro de controlo FlightRadar24 no Twitter, “as opções são poucas” para as companhias aéreas russas que continuam a operar.

Antes do cenário geopolítico mudar tão drasticamente, a recente Northern Pacific Airways já planeava lançar um serviço internacional entre os EUA e a Ásia tendo o Aeroporto de Anchorage como base, embora isto ainda esteja sujeito à aprovação do governo.

Depois, há razões geográficas, já que o aeroporto é equidistante entre Nova Iorque e Tóquio e, como conta o próprio site, a apenas nove horas e meia de voo de 90% do mundo industrializado.