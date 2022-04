Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um artista russo, cuja identidade permanece desconhecida, decidiu recriar, esta terça-feira, o que se passou em Bucha nas ruas de Moscovo, num protesto solidário com o povo ucraniano.

O homem, vestido com um casaco castanho e um carapuço preto, deitou-se no chão com as mãos atadas (sem nunca se ver a cara) em quatro das principais localizações da capital russa. Uma delas foi perto do Palácio do Kremlin, onde se reúne o governo russo, podendo ser interpretado como uma crítica ao regime de Vladimir Putin.

Esta coletânea de fotografia foi chamada de “Bucha-Moscow”, inspirando-se nas fotografias que foram divulgadas nos últimos dias em Bucha. A Rússia já descartou qualquer responsabilidade no que se passou na cidade perto de Kiev, culpabilizando a Ucrânia de “matar inocentes”.

As manifestações que condenem a guerra são proibidas na Rússia e algumas detenções são “violentas”. Os últimos dados da ONU dão conta de que mais de 12.700 manifestantes já foram detidos desde o início da invasão.