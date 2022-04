A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, está infetada com Covid-19, confirmou a própria numa mensagem publicada esta quinta-feira no Twitter.

“Esta manhã, tive um teste positivo à Covid-19”, confirmou Lagarde. “Estou vacinada com a dose de reforço, e os meus sintomas são, felizmente, relativamente ligeiros.”

A líder do BCE confirma ainda que vai trabalhar a partir de casa, em Frankfurt, até estar totalmente recuperada. “Não há impacto nas operações do BCE”, diz Lagarde.

This morning I tested positive for COVID-19. I am vaccinated and boosted, and my symptoms are thankfully reasonably mild. I will work from home in Frankfurt until I am fully recovered. There is no impact on the ECB’s operations.

— Christine Lagarde (@Lagarde) April 7, 2022