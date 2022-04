Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O arranque da produção do novo CX-60, o primeiro modelo da Mazda com tecnologia híbrida plug-in (PHEV), teve direito a festa no Japão, antecipando a saída do navio que transportará o primeiro carregamento para a Europa, o que está previsto acontecer já a 26 de Abril, a partir do porto de Nakanoseki.

A versão europeia do Mazda CX-60 é produzida na província japonesa de Yamaguchi, na fábrica de Hofu No. 2, e foi aí que se juntaram o presidente e CEO da Mazda, Akira Marumoto, e o presidente do comité executivo do sindicato dos trabalhadores, Satoru Harada, para assinalar esta nova etapa da marca, que aposta numa nova família de modelos SUV, do segmento médio/superior e superior.

Depois do CX-60, este ano, para o próximo os holofotes estarão concentrados no CX-80, maior e com capacidade para transportar sete ocupantes. Ambos recorrem à nova plataforma Large Architecture, com motor longitudinal e tracção traseira ou 4×4, base esta que lhes permitirá oferecer versões PHEV, mais interessantes pelos baixos consumos (se a bateria for recarregada) e beneficiadas pela fiscalidade.