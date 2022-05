Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR por alegada violência doméstica contra a ex-companheira, de 40 anos, no concelho de Avis (Portalegre), revelou a força de segurança, esta terça-feira.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que o homem foi detido na segunda-feira, na sequência de uma ocorrência envolvendo uma alegada situação de violência doméstica.

Os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local onde presenciaram o homem a agredir a vítima, sua ex-companheira de 40 anos. No seguimento da ação foram realizadas diligências policiais que culminaram com a detenção do agressor em flagrante”, pode ler-se no documento.