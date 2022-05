Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Artigo em atualização

Quase dois anos depois de ter abandonado Espanha, o rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, vai voltar a ver o filho, o rei Felipe VI, e a mulher, a rainha Sofia. Pelas 8h em Portugal continental (9h em Madrid), Juan Carlos já tinha apanhado o avião em Vigo, em direção a Madrid, para um reencontro muito antecipado na imprensa espanhola — e não só.

Juan Carlos estará esta segunda-feira no palácio da Zarzuela, onde passará algumas horas na companhia de Felipe VI, a rainha Sofia e outros membros da família, antes de voltar a Abu Dhabi, onde está a viver há 21 meses, como detalha a agência Efe.

Segundo a imprensa espanhola, a Casa Real classificou o encontro como “um encontro familiar de âmbito privado”, que não estará, assim, incluído na agenda oficial de Felipe VI, não se sabendo sequer a que hora começa nem os nomes de todas as pessoas que estarão presentes (os outros familiares foram referidos assim mesmo: como “outros familiares”, sem mais detalhes).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É, no entanto, previsível que participem no encontro a rainha Letizia, que não tem agenda oficial para esta segunda-feira, e uma das filhas, a infanta Sofia (a irmã, princesa Leonor, estuda no Reino Unido e é lá que se encontra atualmente).

O rei emérito, que chegou a Espanha na quinta-feira e tem feito um périplo para visitar alguns amigos e familiares — já tinha sido recebida por uma das filhas, a infanta Elena, e visto um jogo de basquetebol de um dos netos, Paulo Urdangarín, filho da infanta Cristina –, vai deslocar-se a Madrid partindo de Sanxenxo, em Pontevedra. Nos últimos dias, também esteve no clube náutico de Sanxenxo e esteve alojado na casa do amigo de longa data Pedro Campos, presidente do clube.

Foi, aliás, no clube náutico que assumiu a emoção do reencontro, dizendo que tem “muita vontade” e que espera receber “muitos abraços e ver a família”.

A visita do rei emérito tem dividido a opinião pública, a política espanhola e até, segundo a Vanity Fair espanhola, causado algum embaraço à família real, que preferiria uma aparição mais discreta do que os dias de veleiros e aparições públicas de Juan Carlos, sempre seguido por jornalistas.

O rei emérito exilou-se nos Emirados Árabes Unidos desde agosto de 2020, após ter rebentado um escândalo financeiro relacionado com o suposto recebimento de alegadas comissões milionárias para as obras do comboio de alta velocidade para Meca (Arábia Saudita), entre outros casos. A Justiça espanhola já encerrou, entretanto, três investigações contra Juan Carlos, nomeadamente por corrupção e desvio de fundos.

O rei emérito já tinha anunciado que era seu desejo “viajar frequentemente a Espanha para visitar a família e amigos, e organizar a sua vida pessoal e o seu local de residência em âmbito de caráter privado”. Antes desta visita, a imprensa espanhola noticiou que Felipe VI falou com o pai por telefone e combinaram encontrar-se em Madrid.