A pintora Paula Rego, uma das mais premiadas artistas portuguesas, morreu esta quarta-feira de manhã, em Londres, aos 87 anos. São já várias as personalidades que reagiram à sua morte.

José Manuel dos Santos, antigo assessor cultural de Jorge Sampaio, falou à Rádio Observador, revelando que a “grande e estreitíssima ligação” entre o ex-presidente da República e Paula Rego se deve em parte à própria ter sido sua advogada.

Os retratos que fez de Jorge Sampaio, entre outros trabalhos, “constituem um património fundamental do Estado português” e representam “uma enorme generosidade”.

A personagem pública nem sempre coincida com personalidade privada. É uma figura absolutamente original e extraordinária. Numa conversa em que falamos de Velázquez, revelava um conhecimento da História da Arte que muitas vezes as pessoas não tinham noção quando ela falava publicada. Era extremamente despretensiosa.”

Paula Rego, vincou Manuel dos Santos, “detestava o país em que tinha nascido, do Salazarismo”. Quando a visitou em Londres, ficou “impressionado e silencioso” perante as suas obras. “E ela disse de forma “simples: ‘Já percebi que gosta'”. Contou ainda que a artista “gostava de pintar a ouvir música e a beber coca-colas”.

“Era mais ou menos esperado este desenlace, mas fica muito na memória toda uma convivência que a Paula tinha com os artistas”, disse José Guimarães, artista plástico, em declarações à Rádio Observador. Recorda “uma pessoa extraordinária, onde palavra inveja não existia”.

Como era entrar no mundo de Paula Rego? “Eu conheci a Paula tinha 30 e tal anos, quando ela vivia ainda com o marido. O mundo dela era um mundo invulgar. Ela pintava muitas vezes de joelhos. E dizia: ‘Veja o sacrifício que os artistas passam para produzir as suas obras’”. Nas obras da artista agora falecida, vê-se “elementos de uma grande exuberância”. “Ela criou um estilo e vai perdurar”.

A Câmara Municipal de Cascais decretou um dia de luto municipal para esta quinta-feira, dia 9. “A cultura portuguesa perde uma das suas mais importantes e irreverentes criadoras, alguém que se distinguiu como mulher, ser humano e artista”, informou em comunicado enviado às redações dos órgãos de comunicação social.

Marcelo lembra “artista muito completa”. Luto nacional deverá ser decretado

O Presidente da República, que prestava declarações aos jornalistas em Braga, reagiu à morte da pintora, lembrando que esteve muito recentemente com o filho da artista, o realizador Nick Willing, na inauguração da retrospetiva na Tate, em Londres, seguiu-se em Haia, nos Países Baixos, e depois em Málaga, em Espanha. “Era uma exposição que era uma homenagem, numa altura em que se sabia que Paula Rego estava já doente”, vincou Marcelo Rebelo de Sousa.

“É uma artista plástica muito completa, a artista plástica portuguesa com maior projeção no mundo certamente desde que nos deixou Vieira da Silva, há várias décadas. Teve uma projeção muito longa, muito rica e muito prestigiante para Portugal”, disse Marcelo, recordando a série de retratos comissionados pelo então Presidente Jorge Sampaio a Paula Rego.

Relembrou ainda a visita que fez ao estúdio da artista, em Londres, e classificou a sua morte como uma “perda nacional”. “Vou ponderar com o Primeiro-ministro como assinalar esta perda em termos de luto nacional”, acrescentou ainda.