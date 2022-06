Trezentos e doze quilos de tabaco foram apreendidos pela GNR na sequência de diversas ações de fiscalização dirigidas ao regime de bens em circulação, no distrito de Setúbal, revelou no sábado aquela força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Unidade de Ação Fiscal da GNR adiantou que esta apreensão ocorreu na quinta-feira, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa.

Segundo a GNR, no decorrer de uma ação de fiscalização, com o objetivo de “detetar infrações ao regime de bens em circulação”, os militares da Guarda “detetaram diversas infrações e tentativas de introdução irregular no consumo”, culminando na identificação de três homens, com idades entre os 26 e os 48 anos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu, nesta ação, além do tabaco, quatro telemóveis e três veículos.

“O tabaco apreendido, caso tivesse sido introduzido no consumo de forma irregular, teria provocado uma fraude tributária em valor que ascende aos 62 mil euros“, acrescentou aquela força de segurança.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almada.

Estas ações policiais inserem-se no combate à fraude no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Especial de Consumo (IEC), através do mercado paralelo, pelo não pagamento dos impostos devidos, com repercussões no funcionamento dos mercados e da competitividade das economias.