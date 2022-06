O Estado registou um défice, em contabilidade pública, de 411 milhões de euros até maio, o que traduz uma melhoria de 5.183 milhões de euros face aos primeiros cinco meses de 2021, anunciou o Ministério das Finanças.

“A execução orçamental em contabilidade pública registou um défice de 411 milhões de euros até maio de 2022, evidenciando uma melhoria de 5.183 milhões de euros face ao mesmo período de 2021, momento em que a atividade económica foi fortemente afetada por um confinamento geral”, refere o Ministério das Finanças no comunicado que habitualmente antecede a divulgação da síntese da execução orçamental pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A mesma informação indica que, na comparação com maio de 2019, ou seja, um período ainda não afetado pela pandemia de Covid-19, o saldo agora registado evidencia uma melhoria de 243 milhões de euros.

A receita fiscal do Estado aumentou 21,0% até maio face ao mesmo período do ano passado, totalizando 17.545,5 milhões e euros, impulsionada pelo IVA e IRC, segundo a Síntese da Execução Orçamental divulgada.

“Em termos acumulados, a receita fiscal líquida do subsetor Estado aumentou 3.042,4 milhões de euros (+21%) nos primeiros cinco meses de 2022, quando comparado com o mesmo período em 2021”, indica a informação divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), lembrando que no período homólogo do ano passado estavam ainda em vigor restrições à atividade económica.

Esta evolução foi essencialmente impulsionada pelo comportamento do IVA, cuja receita registou um crescimento homólogo de 1.718,9 milhões de euros (+25,2%) e do IRC, que aumentou 806,9 milhões de euros (+192,4%).