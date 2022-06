Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seria uma “visão repugnante” ver os líderes do G7 em trajes menores, afirmou Vladimir Putin, respondendo às piadas feitas por Boris Johnson, Justin Trudeau e outros, no início de uma reunião dos sete países mais industrializados do Ocidente.

Aproveitando as bem conhecidas fotos de Vladimir Putin em tronco nu, que foram sendo divulgadas nos últimos anos, o primeiro-ministro britânico iniciou uma sequência de piadas, à mesa. “Temos de mostrar que somos mais fortes que Putin”, afirmou Boris, sugerindo que os líderes do G7 também deviam “mostrar os peitorais”.

Na noite de quarta-feira, questionado sobre esse momento insólito, Vladimir Putin afirmou que a possibilidade de aqueles responsáveis tirarem a roupa seria “uma visão repugnante”.

“Não sei exatamente como é que quereriam despir-se: se era da cintura para cima, da cintura para baixo, mas acho que seria uma visão repugnante”, afirmou Putin, em declarações aos jornalistas no âmbito da cimeira de líderes dos países do Mar Cáspio, em Ashgabat, no Turquemenistão, citado pela agência RIA.

O Presidente russo recordou, também, aquilo que dizia o poeta Alexander Pushkin: “uma pessoa pode ser inteligente e pensar na beleza das suas unhas”.

Concordo com isso. Tudo numa pessoa deve ser harmonioso: tanto a alma, como o corpo. Mas para que tudo seja tão harmonioso, é preciso abandonar o álcool e outros maus hábitos, e fazer desporto”, afirmou Putin.

Os líderes do G7, grupo de grandes potências industrializadas (França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Japão), estiveram reunidos no sul da Alemanha durante três dias, antecipando a cimeira dos Estados-membros da NATO, em Madrid, que termina esta quinta-feira.