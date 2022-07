Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, criticou duramente o Presidente dos EUA, Joe Biden, por este ter escrito no Twitter que “vivemos um tempo de guerra e de perigo” e que, por isso, as empresas petrolíferas devem baixar os preços dos combustíveis que são cobrados aos cidadãos, que já se debatem com o impacto da inflação generalizada.

“A minha mensagem para as empresas que operam gasolineiras e que definem os preços na bomba é simples: vivemos um tempo de guerra e perigo global”, escreveu Biden no Twitter, antes de acrescentar: “Baixem o preço que cobram, de forma a refletir os custos que estão a pagar pelo produto. E façam-no agora“.

Ora, Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, não gostou de ler esta mensagem presidencial e, também recorrendo ao Twitter, começou o comentário por um sarcástico “ouch“, mostrando exasperação pelo conteúdo do comentário de Biden.

“A inflação é um problema demasiado importante para que a Casa Branca continue a fazer comunicados como este”, afirmou Jeff Bezos. Para o fundador da Amazon, o comentário só pode ser enquadrado de uma de duas formas, ambas muito pouco felizes: “Ou é uma tentativa de desviar as atenções ou, então, mostra uma péssima compreensão daquilo que são as dinâmicas básicas do mercado“.

Ouch. Inflation is far too important a problem for the White House to keep making statements like this. It’s either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics. https://t.co/XgKfEICZpk — Jeff Bezos (@JeffBezos) July 3, 2022

A Casa Branca também já reagiu ao comentário de Jeff Bezos, com a porta-voz Karine Jean-Pierre a responder que a subida recente dos preços não se deve a “dinâmicas básicas do mercado” mas, sim, “a um mercado que não está a servir adequadamente o consumidor americano”.