O Ministério Público (MP) avançou esta terça-feira com duas novas acusações do processo Universo Espírito Santo. As notificações estão a decorrer junto dos advogados de defesa dos arguidos.

Ricardo Salgado volta a ser responsabilizado pelo MP e soma já cinco acusações criminais. A principal novidade prende-se com a imputação de Álvaro Sobrinho pela sua gestão do BES Angola.

A acusação principal conhecida esta terça-feira está precisamente relacionada com a alegada má gestão do BES Angola que levou a um buraco de 6 mil milhões de euros e custou 3 mil milhões de euros ao BES de um crédito que a filial angolana nunca pagou. O Observador sabe que Álvaro Sobrinho é um dos acusados nestes autos mas há mais responsáveis do BES envolvidos.

O segundo caso tem a ver com a alegada burla do aumento de capital do BES de junho de 2014 que levou a um investimento de mil milhões de euros do mercado um mês e meio antes da resolução do banco da família Espírito Santo.

O Observador sabe que Ricardo Salgado e mais ex-administradores do BES foram acusados neste novo processo.