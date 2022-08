Uma operação de fiscalização da PSP na noite de sexta-feira e madrugada de sábado resultou na apreensão de uma viatura e quatro documentos, tendo ainda sido detetadas 56 infrações rodoviárias, adiantou este sábado a força policial em comunicado.

No âmbito da Operação “Noite Segura – é noite tranquila”, que na última noite, entre as 23h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado, desenvolveu ações de fiscalização em Aveiro e Santa Maria da Feira, foram inspecionadas 131 viaturas e 41 condutores foram submetidos a testes de alcoolemia.

A PSP, que contou com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) em Santa Maria da Feira, fiscalizou ainda 31 vigilantes de segurança.

“A ação policial visou aumentar a visibilidade policial, atuando de forma preventiva e dissuasora da prática de crimes e de incivilidades”, explicou a PSP em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os objetivos da operação estiveram “fiscalizar espaços de diversão noturna, com especial atenção ao cumprimento das obrigações no âmbito da legislação de segurança privada, horários de funcionamento, venda de tabaco e bebidas alcoólicas a menores de 16 e 18 anos; e promover a segurança rodoviária”, sobretudo, “condução sob a influência de álcool e/ou substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, uso indevido de telemóvel durante a condução e não utilização ou utilização incorreta de cinto de segurança”.

“De salientar que a Polícia de Segurança Pública irá continuar a executar mais operações semelhantes, no contexto do “Verão Seguro 2022″, visando, acima de tudo, a segurança de todos os cidadãos”, refere ainda a PSP no comunicado.