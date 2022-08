Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já se imaginou a atravessar o leito do rio Mondego por baixo da ponte de Santa Clara? Ou descer o rio Douro com a canoa pela mão, nadar numa albufeira de areia no Alentejo ou ter de caminhar sobre as pedras da margem do rio Tejo para chegar ao cacilheiro? As imagens podem parecer exageradas, mas são reais e uma ilustração portuguesa do que se passa um pouco por toda a Europa. A escassez de chuva e as ondas de calor deixaram o continente seco, mesmo nos países mais a norte, onde não se esperava que faltasse a água.

Ainda estávamos em pleno inverno e já se noticiava o anormal período sem chuva em Portugal e Espanha. A falta de água era de tal forma evidente, que pôs a descoberto uma aldeia galega, junto ao rio Minho, submersa em 1992 — a aldeia reapareceu em setembro de 2021 e passados seis meses, quando o Observador visitou o local, o nível da água continuava a baixar. Agora são as Pedras da Fome, nos rios da Alemanha, o dólmen de Guadalperal, em Espanha, e uma bomba da II Guerra Mundial, em Itália, a ficarem expostos pela seca. A nascente do rio Tâmisa, no Reino Unido, secou e deslocou-se para 8 km de distância, uma distância inédita, depois do julho mais seco desde 1836. E nem os rios dos Países Baixos escaparam as efeitos da seca prolongada (como pode ver na fotogaleria acima).

