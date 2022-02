As aldeias submersas que a seca fez emergir e os turistas que elas atraem

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na Foz de Alge, onde a ribeira de Alge e o Rio Zêzere se cruzam, Figueiró dos Vinhos tem um clube náutico que atrai turistas. Mas este ano, as plataformas e os barcos que nelas ficam presos estão assentes em terra seca, já quase se consegue atravessar a pé de uma margem para a outra e não há um único barco na água. Quase ninguém por lá aparece e o verão pode ser bem pior: não se esperam as habituais filas para os concursos de pesca do S. João, nem banhistas ou piqueniques, e o único restaurante corre o risco de fechar.

Bem mais acima no Zêzere, contudo, um outro local ganhou turistas com a seca deste inverno. A antiga aldeia do Vilar, em Pampilhosa da Serra, emergiu com a falta de água e pode ser agora vista ao longe e visitada de perto. Submersa em 1954, as casas de xisto tornaram-se uma atração e não faltam pessoas para a ver. Acontece o mesmo em Aceredo, na Galiza, mesmo junto à fronteira com Portugal, onde todos os dias centenas de espanhóis e portugueses se juntam entre as ruínas para visitar a velha aldeia agora completamente a descoberto, nas margens da barragem do Alto do Lindoso, no rio Minho, onde parece que a vida parou há 30 anos e uma fonte ainda jorra água.

São opostos de uma mesma realidade que se vive no nosso país. A seca extrema em Portugal mudou drasticamente o cenário junto a várias margens de rios e barragens do país. Onde se conseguia ver água até ao limite máximo, agora apenas correm pequenos riachos com tudo à volta seco. E sem previsão de que mude nos próximos meses, uma vez que não está prevista precipitação. Zonas turísticas podem ficar sem gente. Mas outras tornaram-se um novo tipo de atração: à medida que as barragens foram descendo, emergiram velhas ruínas de aldeias submersas, locais fantasma que muitos começaram a visitar.

O Governo, com o objetivo da salvaguarda dos volumes necessários para o abastecimento público, definiu cotas/volumes de água a partir da qual outros usos podem ficar condicionados, quer seja a produção de energia ou a rega. Com essa decisão, ficou interdita a produção de hidroeletricidade nas barragens de Alto Lindoso, Alto Rabagão, Vilar, Cabril e Castelo de Bode, até essas cotas forem atingidas. E cessou também a utilização de água para rega na albufeira de Bravura.

A falta de chuva e as temperaturas muito mais elevadas do que o normal para esta altura do ano fizeram com que as atenções se virassem para estas barragens e rios praticamente secos. Muitas foram as fotografias partilhadas nas redes sociais e as reportagens feitas a denunciar o problema da seca em Portugal. Pelos problema diretos, mas também pelo impacto no turismo nalgumas regiões. Mas foi a seca que trouxe à superfície aldeias que estavam submersas há anos, visitadas agora por dezenas de turistas atraídos pela beleza das ruínas, pelas memórias ou para tentarem saber como se vivia naqueles sítios antes dos níveis das águas subirem e as aldeias desaparecerem.