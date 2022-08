Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter dispensado o quarto e quinto saltos, Pedro Pablo Pichardo apostou tudo na última tentativa quando já tinha o título de campeão europeu no bolso. E a marca iria ser melhor do que os 17,50 que lhe deram essa vantagem. Pisou a tábua, foi nulo. No entanto, e após levantar-se da areia e olhar para o pai e treinador que estava na bancada, ainda correu uns largos metros como se fosse um velocista para festejar uma medalha de ouro que estava ganha ainda antes da final estar terminada. Hoje, não tem adversário.

“Estou muito feliz com esta vitória, muito obrigado pelos vossos comentários. Qual é o segredo? É muito trabalho, tenho muito trabalho dentro do meu corpo e muita dedicação, por isso é que depois parece fácil. Agora é continuar a conquistar títulos, ganhar títulos e fazer mais saltos bons”, começou por dizer o atleta em declarações à RTP2, antes de assumir aquele que é o grande objetivo paralelo da carreira.

“Recorde do Jonathan Edwards? Sabes, ele quando bateu o recorde mundial tinha a minha idade [29 anos], por isso… Vou continuar a tentar também este ano, a ver se sai um bom salto”, reforçou, recordando também o voo que teve no sexto e derradeiro salto que o iria aproximar mais desse objetivo de carreira por Portugal depois de já ter andado nos 17,98 nos Jogos Olímpicos e nos 17,95 nos últimos Mundiais.

