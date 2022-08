Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De acordo com os jornais britânicos, o dono de um Bugatti Chiron, com um valor próximo dos 3,5 milhões de euros em Inglaterra, foi vítima de uma tentativa de assalto em pleno centro de Londres. Empunhando martelos e montados em scooters, os assaltantes partiram o vidro da porta do Chiron para tentar convencer o condutor a dar-lhes o relógio, com um valor de 119.000€, evitando assim maiores danos no hiperdesportivo de 1500 cv.

O homem ao volante do Bugatti era Abdullah Al Basman, um cidadão do Kuwait que habita grande parte do ano na capital inglesa, onde é conhecido pelas publicações nas redes sociais em que exibe os seus pertences, tão vistosos quanto valiosos. O árabe estava instalado no Berkeley Hotel, próximo de Park Pane, em Mayfair, no centro da cidade, de onde arrancou aos comandos do seu Chiron.

Segundo a polícia, os dois ladrões estavam parados em frente ao hotel, alegadamente a controlar os clientes que saíam e à procura de uma vítima, tendo sido afastados pelo segurança da unidade hoteleira. Ainda assim, conseguiram seguir o Chiron através do trânsito e aproveitaram uma paragem do Bugatti num semáforo para avançar. Um deles atacou o Chiron à martelada, mas o vidro resistiu melhor do que o esperado. Em vez de se estilhaçar por completo e desfazer-se, facilitando o acesso dos meliantes ao interior e ao relógio, permitiu apenas a criação de um pequeno orifício, através do qual era impossível aceder. Isto permitiu a fuga do Chiron.

Watch thieves out in London ( Mayfair) today two Thieves on mopeds one using hammer trying to take a man watch as is sit Bugatti chiron car.. Cc watch_crime_ldn pic.twitter.com/2r5LZd841h — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 21, 2022

O relógio de Al Basman, que tanto interesse gerou junto dos gatunos, era um Rolex Daytona em platina, um relógio desportivo e muito procurado – apesar de nem sequer ter calendário – devido à sua já longa história. O condutor do Chiron conseguiu evitar o assalto, mas um outro transeunte não terá tido a mesma sorte, pouco depois. Um homem queixou-se de ter sido abordado naquela mesma zona por dois indivíduos em scooters, que lhe roubaram o… relógio. Contudo, a polícia não garante que tenham sido os mesmos.