O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, vai visitar Israel para participar na evocação dos atentados dos Jogos Olímpicos Munique1972, em 21 de setembro, informou est a estrutura olímpica israelita.

Bach vai estar em Telavive, na cerimónia que vai contar com familiares dos 11 desportistas mortos na cidade alemã, sobreviventes do ataque e outras autoridades, como o presidente israelita, Isaac Herzog.

O presidente do COI aceitou o convite do presidente do Comité Olímpico de Israel, Yael Arad, confirmou este sábado este organismo.

“Na sua decisão de vir a Israel, o presidente Bach transmite a importância para o COI de recordar os 11 elementos da delegação israelita”, que morreram às mãos do grupo terrorista palestiniano Setembro Negro, referiu Arad.

Além desta cerimónia evocativa, Israel assinalar os atentados de 05 de setembro de 1972 atribuindo os nomes das 11 vítimas a recintos desportivos, ruas ou monumentos.