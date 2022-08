Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A insólita notícia chega da Suécia. No sudeste do país mora o Kalmar FF, clube fundado em 1910 e que conquistou o campeonato do país em 2008. Por esta altura, os “red brothers” — alcunha do conjunto sueco — estão nas bocas do mundo depois de terem ganho ao campeão Malmo… com um autogolo.

Este foi mais um golo contra consentido a favor da equipa de Kalmar, ou não fosse o nono da temporada. No campeonato são já quatro em 23 jogos. Este facto eleva o autogolo para o topo da tabela de melhores marcadores da equipa na Liga sueca, estando apenas atrás do médio Oliver Berg… por um golo.

Para “comemorar” o feito, o Kalmar FF lançou, esta segunda-feira, uma camisola em homenagem ao seu segundo melhor marcador. Chama-se “sjalvmal” (autogolo em sueco), “joga” com o número nove e é uma edição limitada que pode ser adquirida através da loja oficial do clube. “Depois de uma forte temporada, completamos a gama com uma camisola para o nosso nono autogolo”, escreve o conjunto sueco.

Depois da vitória alcançada aos 92 minutos diante do Malmo, o Kalmar FF ocupa a sétima posição do campeonato, a 11 pontos do líder BK Hacken. Na próxima segunda-feira, os “red brothers” recebem o Varbergs Bois, num jogo em que se espera vislumbrar a nova camisola da equipa.