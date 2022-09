O tufão Nanmadol atingiu esta segunda-feira o sudoeste do Japão com fortes chuvas e ventos, ferindo já mais de 60 pessoas, segundo os “media” locais, enquanto dezenas de milhares procuraram refúgio desde domingo em abrigos.

Os comboios de alta velocidade, companhias aéreas e serviços de entrega suspenderam as operações e cadeias de lojas de conveniência foram temporariamente encerradas no sudoeste do Japão, enquanto algumas autoestradas foram fechadas.

Prevê-se que o Nanmadol siga em direção à ilha principal do Japão, Honshu, desencadeando fortes chuvas sobre a região que inclui as cidades de Osaka e Quioto, antes de chegar, previsivelmente, à capital, Tóquio, na terça-feira.