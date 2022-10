Existem 12 futebolistas atuais que já jogaram pela Seleção de Israel com nacionalidade portuguesa. As contas foram feitas pelo jornal Público, que explica que vários destes futebolistas, entre os quais Shon Weissman (avançado de 26 anos do Valladolid) e Manor Solomon (extremo de 23 anos, orientado atualmente pelo português Marco Silva no Fulham), requereram nacionalidade portuguesa ao abrigo da lei dos sefarditas.

Esta lei abriu portas à obtenção de cidadania portuguesa a quem descende da antiga comunidade sefardita, que, como lembra o Público, foi expulsa da Península Ibérica no final do século XV.

Se a conta for feita aos futebolistas israelitas e não exclusivamente a futebolistas internacionais pela Seleçaõ de Israel, são mais de 40 os jogadores que aproveitaram a lei sefardita para obter nacionalidade portuguesa, acrescenta o Público. Ter nacionalidade de um país da UE facilita a circulação de um futebolista por clubes europeus, desde logo porque deixa de ser considerado extra-comunitário — e em alguns campeonatos, como o espanhol, a limitação a futebolistas extra-comunitários é estrita e rigorosa.