O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, aproveitou esta segunda-feira para cortar lenha durante um encontro informal com os jornalistas. Pelo meio, o chefe de Estado foi deixando várias críticas à União Europeia (UE) e foi comentando a situação na guerra da Ucrânia, colocando em cima da mesa um cenário de guerra mundial em que a Europa “ficará em chamas”.

Citado pela agência de notícias bielorrussa Belta, o chefe de Estado aconselhou a que os europeus “acordem” e que “parem a guerra” ou travem um futuro conflito. No entanto, Alexander Lukashenko veio seguidamente conceder a população “não pode” e não lhe é “permitido fazer isso”. A culpa é dos Estados Unidos, “que tiraram vantagem da situação”.

“A Alemanha e toda a União Europeia não têm líderes hoje em dia. Gostaria que tivessem… Eles não consegue acender fogo na sua lareira”, afirmou o Presidente da Bielorrússia, que insistiu que a população europeia “não quer esta guerra”. “Eles veem que hoje é a Ucrânia, há tentativas para desestabilizar a Bielorrússia e amanhã será toda a Europa em chamas”, previu.

Alexander Lukashenko came to the first wood-chopping championship among journalists and bloggers! pic.twitter.com/1ZLmTR85Z1

— Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) November 7, 2022