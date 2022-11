O saneamento da dívida histórica da CP está previsto para o próximo e vai ser feito, garantiu, esta segunda-feira no Parlamento, o ministro das Infraestruturas.

Pedro Nuno Santos não esclareceu contudo porque é que a operação que estava prevista para este ano, e que descreve como uma operação contabilística que não vai aumentar a dívida pública, não foi concretizada. A resposta foi dada na audição sobre a proposta de Orçamento do Estado de 2023 e depois de o deputado António Topa Gomes ter colocado a questão, relacionando-a com as cativações de despesa controladas pelo Ministério das Finanças

A pergunta foi feita pelo deputado do PSD, António Topa Gomes, questionado sobre se a operadora ferroviária estaria em condições de lançar o concurso para a compra de 12 comboios de alta velocidade que também está previsto na proposta orçamental. Isto porque a compra deste material circulante que se destina a linhas liberalizadas não pode ser financiada pelo Orçamento do Estado. “O sr. ministro vai fazer uma oração a Fernando Medina para ver se o dinheiro vem?”.

Esclarecendo que o montante em causa são mais de 1.800 milhões de euros e não os 1.500 milhões de euros referidos pelo deputado social-democrata, o ministro das Infraestruturas indicou que o saneamento da CP está previsto, como já estava, explicando que é uma operação contabilística que permite retirar este peso enorme do seu balanço e permite fazer a contratação dos comboios para o mercado de alta velocidade. “Precisamos de saneamento financeiro e vai ser feito por nós e por mim.”

Na intervenção inicial o ministro das Infraestruturas referiu que no próximo ano será adjudicado o concurso de compra de 117 novos comboios, a maior compra de sempre feita pela CP o qual envolverá uma despesa de 81 milhões de euros já em 2023.

Confrontado com os atrasos na execução do programa de investimentos ferroviários, Pedro Nuno Santos reafirma a tese “revolução” que está a ser feita no setor depois de décadas de desinvestimento pelos quais culpa o PSD, partido que, nesta matéria, disse, “tem cadastro” por causa das linhas que mandou desativar.

“Acha que o desinvestimento feito durante décadas se recupera em pouco tempo? Queria mais? Lá chegaremos. Podem dar as combalhotas que quiserem, mas estamos a fazer aquilo que não foi feito durante décadas e por opção”, atirou o governante. Segundo Pedro Nuno Santos toda a rede ferroviária está neste momento em obras.

O tema dos atrasos na ferrovia foi retomado por André Ventura do Chega que cita notícias de jornal e relatórios do regulador para apontar para atrasos de mais de dois anos. Pedro Nuno Santos reconhece “atrasos” que são um problema com que nos deparamos todos os dias, recordando que quando o Portugal 2020 arrancou. Não havia um único projeto em carteira. “Mas vamos concluir quando é suposto”, considerando ainda normal que a execução seja mais elevada no último ano, 2023. O ministro garantiu ainda que não faltam verbas e que se for necessária a compensação orçamental por causa da inflação, será feita.