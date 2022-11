A polícia local de Barcelona — conhecida como Mossos d’Esquadra — está a investigar uma agressão a uma equipa de jornalistas que estava a trabalhar numa reportagem sobre a família Jodorovich, com um histórico ligado ao tráfico de drogas e branqueamento de capitais. O caso aconteceu a 10 de novembro na zona franca da cidade da Catalunha.

A equipa de jornalistas em questão estava a trabalhar para o programa “Equipo de Investigación”, transmitido pelo canal de televisão La Sexta e liderado por Gloria Serra. No dia do ataque, tinham estado no bairro onde residem os Jodorovich e entrevistado alguns membros da família, sendo mais tarde abordados por um grupo de homens encapuçados.

Os atacantes abordaram os jornalistas quando estes já se encontravam a abandonar o local, dentro de um veículo em andamento. Segundo o El País, conseguiram retirar um dos homens do carro, agrediram-no repetidamente e roubaram pelo menos uma câmara. “Já vos tínhamos avisado. Isto é o que acontece por falarem da família e por se meterem com a família. Assim aprendem. Acaba aqui a reportagem”, disseram os agressores, segundo o relatório apresentada aos Mossos, citado pelo El País.

“Foi a pior agressão que sofremos nos últimos 12 anos”, declararam fontes do programa, que foi transmitido pela primeira vez no início de 2011.

A família Jodorovich preside há vários anos a Federação de Associações Ciganas da Catalunha. Chegou à região nos anos 30 vinda da Europa Central e conquistou ao longo dos anos uma forte influência na comunidade onde está inserida A sua história está associada ao tráfico de substâncias, como a cocaína e o haxixe, e à fundação de vários negócios usados para branquear capitais, incluindo a venda de automóveis, criação de cavalos e operações no ramo imobiliário.